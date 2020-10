El coronavirus tendrá un impacto en la economía mundial 44 veces superior al de la crisis de 2008

"La magnitud del colapso mundial que estamos afrontando -que es por ahora del 4,4%- no tiene precedente. La crisis financiera mundial del 2008 fue del 0,1%". Esas cifras no son definitivas, y que el daño causado a la economía mundial podría ser incluso mayor. La solución no está en manos de los economistas, sino de los Gobiernos, las farmacéuticas, y los médicos.