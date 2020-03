El coronavirus y la selección de la especie

Hasta ahora, la "peste negra" había sido una de las pandemias más devastadoras de la humanidad, si no la mayor. Probablemente seguirá ostentado ese récord, pero no está de más observarla por si aporta alguna lección. Se desarrolló en el siglo XIV, en Asia, para expandirse a través del tráfico marítimo a Messina, en Italia, y luego a gran parte del mundo conocido hasta entonces. No era la primera vez, ni siquiera la última. La ciencia apenas existía, sepultada por las creencias de la religión, entonces con un enorme peso. Y la medicina se guiaba