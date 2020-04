Coronavirus: el gobierno "cerca de las mentiras" sobre las muertes por coronavirus, advierte experto [ing]

Un ex director de salud pública ha acusado al gobierno de "acercarse mucho a las mentiras" sobre las cifras de muertes por coronavirus en el Reino Unido. El profesor John Ashton, ex director regional de Salud Pública de Inglaterra, dijo que el número de personas que mueren con COVID-19 podría ser el doble de lo que se le dice al público. Esto se debe a que los recuentos oficiales no incluyen las muertes fuera de los hospitales, como las que se producen en la comunidad o en los centros de atención, dijo.