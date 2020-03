Coronavirus: Los chinos cierran los comercios en Madrid: “Si no hay salud, no hay dinero”

“Si no nos protegemos nosotros mismos llegaremos a la misma situación que Italia”, cuenta Paco Quian, vicepresidente de la asociación de empresarios chinos de España. “Los españoles no están tomando medidas de protección, es como si no existiera el coronavirus. Los chinos tenemos restaurantes. Un foco de contagio muy grande. Por eso muchos cierran durante 15 días. España no dice dónde están los pacientes infectados, mientras que en China nos dicen hasta el edificio donde viven”. El 80% de los negocios de Usera ha paralizado su actividad.