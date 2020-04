Coronavirus en Argentina: la trama política oculta detrás de la rebelión de los presos

Todos los presos quieren salir, pero nunca lo piden todos juntos, varias veces y al mismo tiempo. Ahora sí. En los argumentos no hay objeciones a una condena injusta ni el reclamo a otra instancia de apelación ni el viejo truco de “la condena no está firme” al que recurrió, por ejemplo, el ex vicepresidente Boudou, con condena confirmada en Casación. El único argumento es el coronavirus. Y en el coronavirus entra todo. En el Juzgado de Ejecución Penal Nº1 de Quilmes llevan los cómputos de 1.400 condenados bonaerenses.