Coronaidiotas y coronapatriotas

Las guerras u otros momentos de crisis profunda, como la sanitaria que acabamos de tener, no crean ex novo identidades nacionales, pero sí contribuyen a reforzarlas, a acentuar algunos de sus rasgos o a hacer más visible su presencia. En la prensa y en las redes sociales alemanas de las últimas semanas circulan varios juegos de palabras y chanzas sobre los Corona-Idioten, término que no precisa traducción, y que designa a ciudadanos que se unían para protestar contra lo que consideraban intromisión de los gobernantes en su libertad y derechos.