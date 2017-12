El cornellense Joan Tardà responde al "Cornellà no es Cataluña" [CAT]

"Hace unos días leí un artículo firmado por Jordi Galves en El Nacional ("Cornellà no es Cataluña") que, como cornellanense, me sorprendió por inaudito. Nos atribuía una serie de características que, de ser ciertas, deberían haber convertido inevitablemente nuestra ciudad en el reino del sálvese-quien-pueda. Nada que decir: las tonterías no me alteran ni me duelen, más bien retratan la persona que las dice. Lo que refleja es la necesidad deliberada de hacer daño, de menospreciar, insultar... a saber por qué razón clasista o enfermiza."