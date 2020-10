Corinna: "Felipe se ha beneficiado toda la vida de los negocios de su padre"

La examante del rey emérito, Corinna Sayn Wittgenstein, apunta directamente a Felipe VI como uno de los cómplices y beneficiarios directos del escándalo de corrupción de Juan Carlos I que la fiscalía Suiza investiga. Así lo ha afirmado, de forma rotunda, en una entrevista en OK Diario: "Felipe no puede decir que no tiene nada que ver con eso si se ha beneficiado toda su vida. Así que pienso que aquí reside el problema". Relacionada: www.meneame.net/story/entrevista-bbc-corinna-zu-sayn-wittgenstein