·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
3901
clics
[EN] ¿Es un Intel N100 mejor compra que una Raspberry Pi?
5464
clics
Creencia en la vida después de la muerte (2022)
2771
clics
El fenómeno de los 'edificios cebra' que invaden las ciudades: “están hechos para venderse en una foto de inmobiliaria”
4517
clics
El motivo por el que los republicanos están destruyendo la Ciencia y ya de paso el poderío económico estadounidense
3043
clics
Un niño de 11 años muere tras ser tiroteado mientras tocaba el timbre de una casa como broma
más votadas
411
El ministro de Seguridad de Israel avisa de que tratará como "terroristas" a los activistas de la flotilla
340
Dani Esteve llama a la "caza" contra periodistas y políticos progresistas
437
La Cope inventa una noticia falsa de una ocupación en Sant Martí de Tous de una vecina que ni existe [CAT]
595
Paul Laverty, el guionista detenido por una camiseta pro Palestina: "Israel no solo comete un genocidio, se burla del mundo con su impunidad"
313
Un superyate ha estado quemando 1.000 litros de diésel al día sin salir del puerto: no podían apagar el aire acondicionado
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
7
meneos
17
clics
Este envío tiene varios votos negativos.
Asegúrate
antes de menear
Corea del Sur eleva a 2.000 los soldados de Corea del Norte muertos en Ucrania
Seúl afirma que Pyongyang sopesa un tercer despliegue de 6.000 militares en territorio de Rusia
|
etiquetas
:
corea
,
del
,
sur
,
eleva
,
a
,
2.000
,
los
,
soldados
,
de
,
corea
,
del
,
norte
,
muertos
5
2
9
K
-4
actualidad
19 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
5
2
9
K
-4
actualidad
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#2
Aokromes
fuente corea del sur normalmente bulo, como el general matado a cañonazos o el muerto por una jauria de perros.
8
K
110
#13
platypu
#2
No ha muerto ninguno seguramente, el show que monto tu heroe kim era para fardar de ataudes
0
K
8
#14
Aokromes
#13
www.lavozdegalicia.es/noticia/internacional/2016/05/10/resucita-genera
0
K
10
#15
platypu
#14
Tu comprension lectora es entre 0 y 1. Vuelve al cole en vez de decir sandeces
0
K
8
#4
SeñorPresunciones
Si lo dice Corea del Sur, agente totalmente imparcial dónde los hay en cuanto a relaciones con Corea del Sur se refiere, supongo que será cierto.
3
K
53
#5
Golan_Trevize
Los que venían a "explicarnos" (que no justificarnos, eso no) por qué estaba mal que los "ucronazis" se defendieran de la invasión rusa están tardando en hacer lo mismo para explicarnos por qué Corea del Norte ha enviado soldados a luchar a favor de una invasión en un país a miles de kilómetros.
2
K
29
#10
wata
#5
Un primer punto sería para que cogieran experiencia en combate directo.
Esa experiencia no te la da ninguna maniobra militar.
0
K
11
#11
Gry
Un precio barato a pagar por aprender se primera mano como funcionan ahora las guerras. Leí un artículo hace unos meses donde un general francés se quejaba de que para todas las FFAA solo tenían 1.000 drones y que los ucranianos se funden eso cada pocos días.
0
K
15
#7
placeres
¿Un 15-25% de bajas/muertos? ¿Y en una zona clave según los sur coreanos? Sinceramente esperaba números mucho peores para unas tropas mal equipadas y meramente de relleno.
0
K
11
#9
Don_Pixote
*
#7
hombre pues en la mayoría de conflictos históricos, el numero de heridos o mutilados es un ratio de 3:1 a el de bajas..
Así que de los 6000, igual alguno ha llegado con suerte andando a casa.
2
K
22
#12
placeres
#9
Las noticias que nos llegaron de la propaganda fueron que los masacraron con drones, incluso antes de ser desplegados en la linea de batalla.
Hemos tenido noticias de unidades rusas que han muerto el 40-60% en una única operación, es una maldita carnicería a todos los efectos y sin embargo las bajas norcoreanas son las esperables en un conflicto total en otros lugares del mundo (No se tiene en cuenta cuenta USA/Europa)
0
K
11
#16
Dav3n
#9
Como en Irak, verdad? Ahí los atacantes también sufrieron esa relación de bajas, si?
Vamos, que seguís analizando desde el punto de vista de una almeja a la brasa: obviando todos los detalles. De ahí que los ucranianos cuelen listados de bajas dignas de los mundos de Yupi
0
K
10
#17
Don_Pixote
#16
anda que sale el licenciado
Compara un conflicto de casi una década con 6 meses en Kursk
0
K
8
#18
Dav3n
#17
6 meses en Kursk matando civiles? O 6 meses en Kursk aniquilando a los ucranianos? O 6 meses en Kursk disparando a los desertores ucranianos que trataban de huir...
Ais, licenciado en chorradas acusa a los demás después de años sosteniendo las chorradas oficiales...
Sabes que según las cifras oficiales que sosteníais los ucranianos llevan más de un millón de rusos? Pues igual de creíbles que son esas cifras son las que pueda dar Korea del Sur, ni más ni menos.
Ridículos.
0
K
10
#19
Don_Pixote
*
#18
vaya bilis
y dale con las "cifras oficiales" que te sacas de la chorra cada vez que comentas y pones en bocas de otros
Mucha pena, no se a que te dedicaras en la vida, pero como analista de datos no tienes futuro
0
K
8
#8
Graffin
Propaganda surcoreana.
0
K
8
#1
Klamp
A Rusia le va tan bien que recurre a 6000 coreanos pero para que vean mundo nada más
0
K
8
#3
malditopendejo
Seul, el portavoz de Pyongyang. Vale que sea un estado hermético, pero suena a chiste....
0
K
7
#6
arreglenenlacemagico
ya ira subiendo las cifras si hay videos de coreanos viendo un dron por primera vez y están flipando no saben ni lo que es como cuando veian porno , pobres kimilsitos
0
K
6
Ver toda la conversación (
19
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Esa experiencia no te la da ninguna maniobra militar.
Así que de los 6000, igual alguno ha llegado con suerte andando a casa.
Hemos tenido noticias de unidades rusas que han muerto el 40-60% en una única operación, es una maldita carnicería a todos los efectos y sin embargo las bajas norcoreanas son las esperables en un conflicto total en otros lugares del mundo (No se tiene en cuenta cuenta USA/Europa)
Vamos, que seguís analizando desde el punto de vista de una almeja a la brasa: obviando todos los detalles. De ahí que los ucranianos cuelen listados de bajas dignas de los mundos de Yupi
Compara un conflicto de casi una década con 6 meses en Kursk
Ais, licenciado en chorradas acusa a los demás después de años sosteniendo las chorradas oficiales...
Sabes que según las cifras oficiales que sosteníais los ucranianos llevan más de un millón de rusos? Pues igual de creíbles que son esas cifras son las que pueda dar Korea del Sur, ni más ni menos.
Ridículos.
y dale con las "cifras oficiales" que te sacas de la chorra cada vez que comentas y pones en bocas de otros
Mucha pena, no se a que te dedicaras en la vida, pero como analista de datos no tienes futuro