Corea del Sur eleva a 2.000 los soldados de Corea del Norte muertos en Ucrania

Corea del Sur eleva a 2.000 los soldados de Corea del Norte muertos en Ucrania

Seúl afirma que Pyongyang sopesa un tercer despliegue de 6.000 militares en territorio de Rusia

Aokromes
fuente corea del sur normalmente bulo, como el general matado a cañonazos o el muerto por una jauria de perros.
8 K 110
platypu
#2 No ha muerto ninguno seguramente, el show que monto tu heroe kim era para fardar de ataudes
0 K 8
platypu
#14 Tu comprension lectora es entre 0 y 1. Vuelve al cole en vez de decir sandeces
0 K 8
SeñorPresunciones
Si lo dice Corea del Sur, agente totalmente imparcial dónde los hay en cuanto a relaciones con Corea del Sur se refiere, supongo que será cierto.
3 K 53
Golan_Trevize
Los que venían a "explicarnos" (que no justificarnos, eso no) por qué estaba mal que los "ucronazis" se defendieran de la invasión rusa están tardando en hacer lo mismo para explicarnos por qué Corea del Norte ha enviado soldados a luchar a favor de una invasión en un país a miles de kilómetros.
2 K 29
wata
#5 Un primer punto sería para que cogieran experiencia en combate directo.
Esa experiencia no te la da ninguna maniobra militar.
0 K 11
Gry
Un precio barato a pagar por aprender se primera mano como funcionan ahora las guerras. Leí un artículo hace unos meses donde un general francés se quejaba de que para todas las FFAA solo tenían 1.000 drones y que los ucranianos se funden eso cada pocos días.
0 K 15
placeres
¿Un 15-25% de bajas/muertos? ¿Y en una zona clave según los sur coreanos? Sinceramente esperaba números mucho peores para unas tropas mal equipadas y meramente de relleno.
0 K 11
Don_Pixote
#7 hombre pues en la mayoría de conflictos históricos, el numero de heridos o mutilados es un ratio de 3:1 a el de bajas..
Así que de los 6000, igual alguno ha llegado con suerte andando a casa.
2 K 22
placeres
#9 Las noticias que nos llegaron de la propaganda fueron que los masacraron con drones, incluso antes de ser desplegados en la linea de batalla.

Hemos tenido noticias de unidades rusas que han muerto el 40-60% en una única operación, es una maldita carnicería a todos los efectos y sin embargo las bajas norcoreanas son las esperables en un conflicto total en otros lugares del mundo (No se tiene en cuenta cuenta USA/Europa)
0 K 11
Dav3n
#9 Como en Irak, verdad? Ahí los atacantes también sufrieron esa relación de bajas, si?

Vamos, que seguís analizando desde el punto de vista de una almeja a la brasa: obviando todos los detalles. De ahí que los ucranianos cuelen listados de bajas dignas de los mundos de Yupi xD
0 K 10
Don_Pixote
#16 anda que sale el licenciado

Compara un conflicto de casi una década con 6 meses en Kursk
0 K 8
Dav3n
#17 6 meses en Kursk matando civiles? O 6 meses en Kursk aniquilando a los ucranianos? O 6 meses en Kursk disparando a los desertores ucranianos que trataban de huir...

Ais, licenciado en chorradas acusa a los demás después de años sosteniendo las chorradas oficiales...

Sabes que según las cifras oficiales que sosteníais los ucranianos llevan más de un millón de rusos? Pues igual de creíbles que son esas cifras son las que pueda dar Korea del Sur, ni más ni menos.

Ridículos.
0 K 10
Don_Pixote
#18 xD xD xD vaya bilis

y dale con las "cifras oficiales" que te sacas de la chorra cada vez que comentas y pones en bocas de otros

Mucha pena, no se a que te dedicaras en la vida, pero como analista de datos no tienes futuro
0 K 8
Graffin
Propaganda surcoreana.
0 K 8
Klamp
A Rusia le va tan bien que recurre a 6000 coreanos pero para que vean mundo nada más
0 K 8
malditopendejo
Seul, el portavoz de Pyongyang. Vale que sea un estado hermético, pero suena a chiste....
0 K 7
arreglenenlacemagico
ya ira subiendo las cifras si hay videos de coreanos viendo un dron por primera vez y están flipando no saben ni lo que es como cuando veian porno , pobres kimilsitos
0 K 6

