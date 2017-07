Córdoba es el mejor lugar de España para la caza mayor, Sierra Morena es un paraíso

Para mí es fundamental que te guste lo que haces y a mí me apasiona. Además de todo esto, es fundamental el respaldo económico, se necesita mucha inversión y el Grupo Prasa no me ponía limitaciones, ni económicas ni de gestión, ya que depositaban su confianza en mí para dejarme hacer. Hay que tener cierta libertad para hacer una buena explotación y el Grupo Prasa, Rafael Alcaide y yo hicimos posible convertir Posteruelos, Puerto del Toro y Carboneras en tres fincas de referencia en el mundo cinegético.