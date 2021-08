Los Cordell, unos descubridores ingleses de origen catalán

Londres, 1551. John Cabot, Hugh Willoughby, Richard Chancellor, John Dudley y William Cordell creaban la Company of Merchant Adventurers for the Discovery of Regions, Dominions, Islands and Places unknown. Las fuentes catalanas documentan la existencia de una importante estirpe Cordell radicada en Tortosa a finales de la centuria de 1300 (un siglo antes de la aparición de los Cordell ingleses). Más concretamente, en el Archivo de la Corona de Aragón, consta -entre otros- la existencia de un Pere Cordell, lugarteniente del alcalde de Tortosa.