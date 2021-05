De la "copita" para el niño al supositorio. Los remedios para la salud que ya no se usan (o no tanto).

El artículo hace un recorrido por los "remedios" para la salud que ya no se usan (o no tanto) por diferentes motivos: "Para unos la referencia será el tormento intolerable del aceite de ricino; para otros, las rodillas orgullosamente teñidas de mercromina, tras despeñarse con la bici en algún descampado; y, como no toda la nostalgia se refiere a la infancia, también habrá muchos que añoren el subidón legal de los 'optalidones'".