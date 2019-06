El coordinador de Vox en Sevilla es un excandidato de Democracia Nacional

"Si me quieren decir fascista o nazi, me río. Siempre he sido demócrata, patriota pero nada radical", afirma. A un dirigente gay de IU le dijo que le gusta "poner el culito" y a los comunistas los llamó "panda de comerabos . Ángel Bordas, que compartió lista con el histórico ultra Manuel Canduela en las europeas de DN en 1999, lideró en 2015 una campaña local a imitación de Josep Anglada con el lema "primero, los de casa" . Tachó a las feministas de "zorras machorras"