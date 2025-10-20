edición general
Convocan un botellón en Ibiza solamente para "adolescentes de 11 a 19 años" con alcohol y vapeadores

Preocupación en Ibiza por la organización de un botellón para el 30 de octubre en el que se convoca a menores a partir de 11 años prometiendo que "va a haber todo lo que te imagines", algo que incluye alcohol y vapeadores. A través de Instagram, los convocantes llevan días animando la participación de los menores mediante un código QR y mensajes con la lista de precios de las consumiciones y ofertas de bebidas gratis o 2x1 si llevan a "amigas". El Consell de Ibiza ha lanzado un aviso a los municipios para que estén atentos y a las familias...

Doisneau #1 Doisneau *
Segun veo es una cuenta recien abierta con apenas 100 segidores que esta poniendo ese tipo de anuncios todo el rato, parece mas una chaladura o algun tipo de broma que otra cosa, y las publicaciones apenas llegan a cinco me gusta y sin comentarios en las publicaciones... Sospecho que la mayor difusion la va a hacer esta noticia, lo cual es una irresponsabilidad sin saber de que va el tema, aunque parece escrito por alguien en el primer ciclo de la eso como mucho:  media
