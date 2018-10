Convivencia y política penitenciaria: la experiencia de la "Vía Nanclares"

Bajo este título, Maixabel Lasa -ex Directora de Víctimas del Gobierno Vasco y viuda de Juan Mari Jauregui, víctima de ETA- y Joseba Urrosolo Sistiaga -ex miembro de ETA y ex preso y uno de los impulsores de la llamada "vía Nanclares"- intercambiaron impresiones sobre uno de los procesos de reinserción y reconciliación más interesantes y satisfactorios que se han producido en todos estos años de violencia: la llamada "Vía Nanclares" y los encuentros restaurativos entre víctimas y victimarios.