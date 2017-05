Los controvertidos tratamientos que médicos usan en Rusia para "curar la homosexualidad"

Hipnosis, antidepresivos y hasta agua bendita son algunas de las terapias con las que doctores y religiosos prometen convertir gays en heterosexuales en Rusia. Ser gay ya no está considerado un trastorno mental en Rusia. Al menos, no de manera oficial. El país retiró en 1999 la homosexualidad de su lista de enfermedades mentales, 26 años después que Estados Unidos y 7 años después que la OMS. Los científicos no reconocen la efectividad ni ven la necesidad de ningún tratamiento contra la homosexualidad. Sin emb...