Contrato privado para el Patrocinio de la XIII Edición de los Premios Platino del Cine Iberoamericano a celebrar en Xcaret – Méjico

>>>Entidad adjudicadora: Consejería de Cultura, Turismo y Deporte >>>Objeto del contrato: Regular las relaciones entre las partes, en orden al patrocinio por parte de la Comunidad de Madrid del evento “PREMIOS PLATINO DEL CINE IBEROAMERICANO”. >>> Procedimiento de adjudicación: Negociado sin publicidad >>> Valor estimado sin impuestos 372.000,00 euros