Contrato privado para el Patrocinio de la XIII Edición de los Premios Platino del Cine Iberoamericano a celebrar en Xcaret – Méjico

>>>Entidad adjudicadora: Consejería de Cultura, Turismo y Deporte >>>Objeto del contrato: Regular las relaciones entre las partes, en orden al patrocinio por parte de la Comunidad de Madrid del evento “PREMIOS PLATINO DEL CINE IBEROAMERICANO”. >>> Procedimiento de adjudicación: Negociado sin publicidad >>> Valor estimado sin impuestos 372.000,00 euros
| etiquetas: xcaret , madrid , contrato
Luego son los inmigrantes los que nos roban.
Vete tú a pedir el Ingreso Mínimo Vital en tres días, o el paro o cita con el médico.
"Los galardones Premios Platino, los galardones más importantes del cine y series iberoamericanas, es un evento en el que se aúnan los grandes talentos de las industrias de los 23 países iberoamericanos"
"Los premios PLATINO se vienen celebrando de forma rotatoria entre Madrid y Xcaret en la Riviera Maya (Méjico)
Su última gala celebrada en Madrid en 2025 supuso un impacto publicitario de 350 millones de dólares con una cobertura informativa en
… » ver todo el comentario