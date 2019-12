Del contrato fijo a la pixelación del trabajo

En el trabajo ocurre lo mismo que en la familia, dice el consultor Albert Cañigueral. Igual que la familia ya no responde al modelo único de un padre, una madre y unos hijos, el empleo ya no es solo un contrato indefinido. "He observado que tenemos una idea única de qué es el trabajo: un empleo fijo, a largo plazo, a tiempo completo, con un único empleador. Esta es la mentalidad. Y, en realidad, la tecnología está abriendo un abanico enorme de distintos tipos de acuerdos laborales."