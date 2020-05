Lo contrario del miedo

Hemos sido engañados. Toda la vida convencidos de que era la valentía pero los hechos y la simple observación nos han demostrado rotundamente que no, que la palabra que se asienta en el extremo más opuesto al miedo es el aburrimiento. No nos han faltado señales que confirmen que no hay nada más peligroso que alguien buscando con qué entretenerse, el aburrido es un ser errático y por tanto, imprevisible. Alguien que no solo se comporta de manera inconsciente, como si el ansia de entretenimiento le cerrase todas las vías de juicio sino que, much