Contra el verdadero autoritarismo en Menéame: respuesta al artículo de Carademalo

Ayer carademalo publicaba este artículo www.meneame.net/m/Artículos/contra-falso-autoritarismo-meneame-como-h donde, sin nombrar por su nick a user alguno, repasaba las últimas polémicas que han rodeado al dueño de Menéame, su CEO (Imparsifal, por todos conocido) y diversos usuarios con singular protagonismo en la web. El punto central del artículo era la crítica de las nuevas medidas que Imparsifal ha propuesto implementar (véase blog.meneame.net/2026/01/02/las-cosas-de-2026/ ), una crítica que carademalo efectúa en el marco de un manifiesto rechazo a la figura misma de Imparsifal y a su gestión. Siguiendo su misma forma de proceder, voy a responder a carademalo sin mentar nicks pero refiriendo detalladamente los acontecimientos que considero relevantes para entender todo este embrollo y las motivaciones ocultas que, a mi juicio, inspiran al propio carademalo.

Hasta la llegada de imparsifal como CEO, en esta web había un grupo de unos 15 usuarios que controlaba la administración, fundamentalmente porque sus amigos eran los admins. Tenían tres características comunes: interpretación talibán de las normas de menéame (salvo que quien se las saltase fuese un amigo, su interpretación siempre era la más restrictiva e integrista imaginable), perfil ideológico homogéneo con alta intolerancia hacia quien no pensaba como ellos y percepción de que Menéame era su propiedad, de modo que quien les cuestionase o contradijese no tenía cabida aquí. El sinfín de conflictos que esos usuarios protagonizaron durante una década con cientos de personas que solamente querían disfrutar de Menéame sin que otros les insultasen o censurasen, fue un factor clave para la decadencia de nuestra web. A este respecto, son destacables sus últimas medidas draconianas de exigir karma 7 para publicar cualquier cosa, solo para que el spammer de mediatize no enviase sus escasos artículos diarios que no perturbaban prácticamente el funcionamiento de Menéame.

Resulta obvio que la máxima "vive y deja vivir" es clave para que una web basada en la participación de sus users crezca, pues las restricciones arbitrarias, el maltrato y el abuso echan a la gente. Pero este grupo no quería que Menéame creciese. Les daba absolutamente igual que la web tuviese 10 o 10.000.000 visitas. Solamente querían controlarla, sentirse los reyes del mambo y no leer ninguna opinión que no les gustase. La llegada de imparsifal y el cambio de la administración a otra profesional, les supuso un profundo trauma: ahora eran usuarios normales, que sólo podían fastidiar al prójimo negativizándole coordinadamente, pero ya no strikearle o banearle. Y ojo, imparsifal no implantó este cambio de administración por idealismo y amor por la libertad de expresión: lo hizo porque Menéame es una empresa con ánimo de lucro, y este grupo había hundido el tráfico, la actividad y con ello los beneficios de la empresa. Pero, sin duda, el cambio fue muy positivo para la generalidad de usuarios.

Las figuras más prominentes de este grupo, tras darse cuenta de que el nuevo CEO no les permitiría ocupar ningún cargo de admin, pasaron a la ofensiva contra él: había que liquidarle para que la administración de la página volviese a ellos. Y la estrategia para lograrlo era simple: satanizarle ante el dueño para que le echase y colocase en su lugar a alguien que les devolviese el poder de banear por sus narices. A mi juicio, carademalo lleva meses poniendo a parir a imparsifal precisamente con ese objetivo. Y se toma muchísimo trabajo. Junto a sus amigos, hace capturas de pantalla de toda web o grupo de telegram donde se critique al dueño, y se las pasa continuamente para culpar a imparsifal de esas opiniones, imputarle connivencia con ellas y convencerle de que es un traidor. También le imputa complicidad con livingstone85, pese a que cada vez que se abre una cuenta para escribir algún artículo crítico en Menéame es inmediatamente baneado, yo diría que con mucha más eficiencia que la empleada por la vieja administración contra el spammer de mediatize. Y en el marco de esta estrategia, carademalo también falta a la verdad reiteradamente, como ha hecho con su artículo. Veámoslo a continuación:

-Carademalo empieza diciendo que el dueño insulta a los usuarios de Menéame, pero en la inmensa mayoría de los casos lo hace respondiendo a insultos que livingstone y su gente le lanzan desde los canales de telegram o webs como el agregador Renegados. Es rotundamente falso. En Renegados prácticamente no se ha hablado del dueño (véase app.renegados.es/es ) y los insultos del dueño van predominantemente dirigidos hacia usuarios que se llevan fatal con livingstone. De hecho, en los 10 días previos a su actual strike, el dueño insultó con singular dureza e intensidad a mucha gente del nótame que no puede ver a livingstone, y ni en Renegados ni en el grupo de telegram al que carademalo se refiere ( t.me/orangerespaldo ) se había hablado de él. Por tanto, los insultos del dueño, en su inmensa mayoría, no tienen nada que ver con livingstone sino con las dinámicas internas de Menéame.

-Carademalo cuestiona la medida de castigar el voto por inquina que promueve imparsifal, dando a entender que eso no existe. Pero carademalo sabe perfectamente que sus compadres votan negativo por sistema a cualquier artículo o envío vinculado a livingstone, sea porque figura como autor con su nick o nombre real, sea porque proviene de webs como Renegados, que gestiona livingstone. Carademalo sabe también que uno de sus íntimos lleva lustros acosando con negativos a ciertos usuarios a los que, hoy día, sigue persiguiendo aunque de forma más disimulada. En consecuencia, imponer por la fuerza el respeto a los envíos de los demás previniendo persecuciones basadas en la enemistad y, por tanto, totalmente ajenas a las causas legítimas de voto negativo, implica resolver un problema real y grave.

-Carademalo sostiene que livingstone tiene impunidad para participar en Menéame pese a sus crímenes atroces, y que imparsifal le encubre hasta el punto de borrar sus envíos cuando insulta a alguien. Y cita una captura de pantalla de un comentario donde se insulta a uno de sus íntimos, imputándoselo a livingstone y afirmando que se borró para encubrirle. Nuevamente, miente de forma deliberada. Aparte de que livingstone es baneado cada vez que vuelve a Menéame, la auténtica razón del borrado de ciertos envíos es que mencionan al dueño, y debido a su nivel de cabreo extremo (imparsifal ha reconocido públicamente que el dueño ha propuesto su despido al resto de socios de Menéame), imparsifal ha decidido que no dejen huella. Es más, he visto un tweet del dueño donde afirmaba que había pedido al staff de Menéame que borrase los envíos donde se le cita con su nombre para que google no los indexe. Ésa es la única razón del borrado de los mensajes. Y carademalo lo sabe. De hecho, hoy han editado varias notas de usuarios por mencionar al dueño con palabras duras.

Por cierto, carademalo se rasgó las vestiduras por ese comentario donde se insulta a su íntimo, y que imputa a livingstone. Sin embargo, nunca le he visto quejarse por los cientos de comentarios (adjunto pequeño extracto) con insultos mucho más graves que su íntimo dedicó a livingstone, aparte de abrirse un blog cuyo único objetivo era insultarle de forma aún más soez y desquiciada, aparte de inventarse mentiras sobre su vida privada.

Entre tanta hipocresía, carademalo tiene razón en una cosa: la medida del borrado de cuentas para los usuarios que denuncien judicialmente a Menéame es ilegal porque vulnera sus derechos como consumidores. Y, aunque no le he visto criticarlo (seguramente para no molestar al dueño y promover que siga concentrando toda su ojeriza sobre imparsifal) también me parece un ataque intolerable contra la libertad de expresión que se sancione a los users por criticar al dueño. Aunque imparsifal imponga esta medida por estar con la soga al cuello y carademalo sólo piense en apretársela, la libertad de crítica es sagrada y en Menéame debería serlo mucho más. Lo cual no obsta para que, si los amigos de carademalo volviesen a la administración, esa libertad volvería a ser pisoteada con la vil saña que sufríamos hace 5 años.