Contra la cruz a la Iglesia y fines sociales en el IRPF

La financiación de la Iglesia Católica a través de la declaración de la renta es injusta. Quienes marcan la casilla no pagan un 0,7% más, sino que se detrae del conjunto de lo recaudado anualmente (...) El debate de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2017, brinda una oportunidad idónea para suprimir las casillas del Impuesto de la Renta. La existencia de la casilla «otros fines sociales», es la cortada para mantener la de la Iglesia Católica, pareciendo que es una opción voluntaria, cuando no lo es y no debemos consentirlo.