Que continúe la demolición

Accedo, a través de un tuit de Albert Rivera, a un link de El Mundo. ¿Era imprescindible para contar el contenido de la denuncia mostrar las caras de los profesores investigados, y darnos sus nombres y apellidos? No, ya sabemos que no. Basta con titular “Los 9 maestros catalanes de la infamia” y luego, en medio del texto, escribir: “Y en el interior de un aula por la presunta culpa de unos maestros …“, cuando lo que presume la ley no es la culpa, sino la inocencia. En cuanto al tuit de Rivera: un líder político señalando a ciudadanos concretos