¿Nos enfrentamos a la muerte de la sala de exhibición cinematográfica? ¿Qué impacto tiene la fragmentación de las audiencias? ¿Vivimos en la era de las franquicias eternas? Ben Fritz, periodista de 'The Wall Street Journal' y autor de 'The big picture. The fight for the future of movies' (Houghton Mifflin Harcourt, 2018), desglosa en esta charla la fascinante metamorfosis de Hollywood en el siglo XXI.