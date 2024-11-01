edición general
El contenido antinmigración generado por IA recibe miles de millones de visitas en TikTok

Según una investigación de la organización AI Forensics, 354 cuentas que operan con Inteligencia Articifial acumularon 4.500 millones de visitas en un mes

3 comentarios
#2 cybermon
Esto es inmoral!. Hay que ilegalizar la IA
PijoProgre #1 PijoProgre
Ojalá metan a todos en la cárcel. Fuera fronteras y biba la multiculturalidad!
#3 dclunedo
IA y Tiktok nuevas incorporaciones fachas..... ¿queda alguien que no lo sea?.... :troll:
