El contenido antinmigración generado por IA recibe miles de millones de visitas en TikTok
Según una investigación de la organización AI Forensics, 354 cuentas que operan con Inteligencia Articifial acumularon 4.500 millones de visitas en un mes
|
etiquetas
:
contenido
,
antinmigración
,
generado
,
ia
,
recibe
,
millones
,
visitas
,
ti
relacionadas
#2
cybermon
Esto es inmoral!. Hay que ilegalizar la IA
0
K
20
#1
PijoProgre
Ojalá metan a todos en la cárcel. Fuera fronteras y biba la multiculturalidad!
0
K
6
#3
dclunedo
IA y Tiktok nuevas incorporaciones fachas..... ¿queda alguien que no lo sea?....
0
K
6
Ver toda la conversación (
3
comentarios)
