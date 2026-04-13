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Contar Nicaragua desde el exilio: más de 300 periodistas huyen del país en dos décadas

Más de 300 informadores se han visto abocados a salir de Nicaragua y al menos 22 han perdido la nacionalidad, según un informe elaborado por la red de periodistas ‘Las Exiliadas Nicas’, a la que pertenece Guevara, con el apoyo de Reporteros Sin Fronteras (RSF). Al menos 61 medios se han visto obligados a cerrar en estas últimas dos décadas en Nicaragua y 26 redacciones operan desde el exterior, principalmente en Costa Rica, Estados Unidos y España.

| etiquetas: nicaragua , daniel ortega , libertad de prensa , sandinismo
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2 comentarios
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#1 El_dinero_no_es_de_nadie *
Los amantes de la URSS ya vienen a votar erronea :troll:
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Pertinax #2 Pertinax *
#1 Subido a la chepa le tengo siempre. Mis tres últimos envíos, tres negativos de la misma luminaria. Me da pereza hasta reportar. xD
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menéame