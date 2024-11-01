La contaminación derivada del lanzamiento de satélites se acumula rápidamente en la atmósfera superior

Un nuevo estudio de investigadores de la University College de Londres (Reino Unido) revela que la potente contaminación procedente de los denominados sistemas de satélites de "megaconstelaciones", lanzados masivamente al espacio desde 2019, representará casi la mitad (42%) del impacto climático total de la contaminación del sector espacial para finales de la década.

En un artículo publicado en 'Earth's Future', el equipo de investigación examinó la contaminación atmosférica producida por el creciente número de lanzamientos de cohetes.