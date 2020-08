Los contagios en los prostíbulos

Porque ellos no son "clientes" son puteros o prostituidores. Porque ellos no son "empresarios" son proxenetas. Porque los contagios no se evitan con "medidas sanitarias para que estas mujeres puedan ejercer" (tiene tela esa frase) sino evitando que haya demanda. Porque no son "trabajadoras sexuales" sino esclavas, víctimas de trata, mujeres explotadas sexualmente en contra de su voluntad. Y porque la prostitución no es un "servicio comercial" sino la mafia criminal más potente del mundo. El 98% de las víctimas son mujeres y el 65% son menores.