Los contagios en Asturias se disparan con la peor cifra desde abril y fallece una mujer de 47 años

Desde el pasado 20 de abril no se registraba en Asturias una cifra tan alta de nuevos casos de coronavirus. Entonces se habían diagnosticado 142 y ayer, martes 29 de junio, se detectaban 140 nuevos positivos. Una jornada, además, en la que fallecía una mujer de 47 años a causa de la enfermedad, según informa la Consejería de Salud. La tasa de positividad sube a un 6,64%. Dos de cada tres nuevos casos se diagnosticaron en menores de 30 años, a los que se pide que no entren en contacto con mayores que no tengan la pauta completa de vacunación.