Consumo para la gente [glg]

La economía social se abre paso en Galiza. Marcial Blanco y Óscar Senra nos presentan un mapeo de las distintas iniciativas a lo largo de nuestro país. Años atrás, no hace tanto tiempo, la economía social en el país no era casi ni un concepto. Hubo pioneras, gente que con convicción e intuición fueron creando diferentes proyectos que poco a poco conformaron el lugar sobre el cual se apoyaron muchas otras. Algunas de ellas ya no nos acompañan, y otras son la base sólida y la referencia sobre las que se asientan los colectivos emergentes.