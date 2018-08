El consumo energético de los lenguajes de programación

En la actualidad los ordenadores son tan potentes que, quitando aplicaciones especializadas, lo que más preocupa a los usuarios es que los programas no se "cepillen" las baterías de sus portátiles y móviles en unos minutos. Y si no fíjate en las críticas que tiene el navegador Chrome por este motivo, o la manera escandalosa de acabar con la batería que tiene Pokemon Go. Por supuesto, más allá del consumidor, el consumo energético en los centros de datos es una cuestión de suma importancia económica.