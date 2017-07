Los consumidores europeos ya puedan pedir reembolso transfronterizo de productos

Los consumidores europeos podrán reclamar a partir de ahora a través de Internet el reembolso de productos cuyo precio no supere los 5.000 euros comprados en otro Estado miembro en caso de problemas con el mismo o cuando no ha sido entregado gracias a las nuevas normas que simplifican las reclamaciones por litigios comerciales, que han entrado en vigor este viernes. "Podrán obtener rápidamente el reembolso por compras transfronterizas que lleguen hasta los 5.000 euros en caso de problema o no entrega", ha explicado la comisaria de Justicia,