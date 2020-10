Consultorio de Sexo: “Mi marido tiene 35 años, lo he descubierto viendo pornografía y me he quedado en shock”

PREGUNTA Tengo 32 años y mi marido 35 y llevamos dos años casados. Le he descubierto viendo porno y me he quedado en shock. No sé cómo interpretarlo, si no le lleno lo suficiente y busca otros estímulos o si es simplemente un “cerdo” (siempre he rechazado el porno, no me parece normal ni lógico ver eso). No sé, necesito su consejo antes de hablarlo con él. Ahora mismo no sé qué hacer, porque el impulso que tengo es separarme de lo triste y preocupada que estoy.