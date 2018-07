La incomodidad fue notoria en el encuentro que mantuvieron con el presidente Quim Torra y el consejero Ernest Maragall este martes. El enfado con Torra es grande, según apuntan fuentes conocedoras de la situación, pero existe una especie de acuerdo no escrito según el cual mantendrán la cortesía necesaria para no abrir una polémica que no beneficia a nadie.