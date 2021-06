Consuelo Ordóñez recuerda a todas las víctimas del terrorismo todos los días

En un encomiable ejercicio orientado a que no se pierda la memoria de las víctimas, Consuelo Ordóñez envía un tweet diario con el recuerdo de los fallecidos por actos de terrorismo en nuestro país. La mayoría de los días de refiere a las víctimas de ETA, muchas de las cuales fueron olvidadas en su día ante la imposibilidad de rendirles homenaje público, pero no olvida al resto de víctimas de otros grupos terroristas, incluyendo las de los GAL. El mejor arma contra los que quieren reescribir la historia es no perder la memoria.