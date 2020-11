Cuando Sean LaRochelle de Napa, California, le preguntó a su padre en marzo pasado si podía construir una atracción similar a Matterhorn en su patio trasero, su padre pensó que estaba bromeando. "Él dijo: 'Oh, sí. Está bien. No te preocupes', dijo LaRochelle a CNN ." No creo que se diera cuenta de lo grande que iba a ser ". El recorrido alpino de 50 segundos incluye una pista de 500 pies, una caída de seis pies, cascadas e incluso un Yeti mecánico.