edición general
4 meneos
7 clics

Construir vivienda en España es un 12,5% menos rentable que en Europa y los impuestos se comen ya el 30% de los costes

El transporte aéreo, la educación o la publicidad son de las 68 actividades económicas que son más rentables que la construcción de edificios.

| etiquetas: construcción , viviendas , españa
3 1 5 K -18 actualidad
14 comentarios
3 1 5 K -18 actualidad
#1 Cuchifrito
¿Cuanto porcentaje se come el beneficio de las empresas privadas? Eso no lo analizan ¿no?
3 K 53
JohnSecada #2 JohnSecada
#1 si te lees el artículo te darás cuenta de que ese porcentaje no es que sea mínimo, es que es negativo.

Vamos, que después de todos los costes artificiales e impuestos no es rentable, o que hay 68 actividades más rentables, y de ahí que se construya tan poco en España
1 K 20
Andreham #6 Andreham
#2 Está claro que las casas no son rentables.

Por eso la gente no invierte en ladrillo.
0 K 8
JohnSecada #8 JohnSecada
#6 me parece que estás confundiendo la construcción con el alquiler
2 K 30
#14 rbrn
#8 Efectivamente, la mayor parte de la gente se confunde con ese tema.

Comprar para alquilar siempre elimina una vivienda del mercado de compra/venta, compitiendo con las personas que buscan comprar para vivir, lo que distorniona gravemente el mercado y es además lo que nos ha llevado a la situación actual.
0 K 10
court #9 court
#6 En ladrillo nuevo no. Lo poquísimo que se construye se vende antes sobre plano; nadie se arriesga a levantar y vender luego.
0 K 10
ehizabai #7 ehizabai *
#1 En Gipuzkoa, que es donde conozco promotores y constructoras, el beneficio, limpio de polvo y paja a sus carteras, debe ser del 15% mínimo. Si no llega a ese 15% limpio, no se considera "viable" y no se construye.
0 K 10
JohnSecada #10 JohnSecada
#7 tendrás que aportar alguna fuente

Con un 15% de rentabilidad España estaría llena de grúas
0 K 6
ehizabai #12 ehizabai
#10 Lee bien. Si se considera que una prmoción no va a reportar un 15% limpio, no entran. Ni se plantean entrar con un 10%, por ejemplo.

La fuente soy yo, que para algo llevo años dedicándome al urbanismo y al planeamiento y conozco a bastantes promotores y constructoras de Gipuzkoa.
No sé cómo será en Madrid.
0 K 10
KoLoRo #13 KoLoRo *
#7 15% Limpio, ni en sus sueños humedos xD

Con un 15% de beneficio limpio, me meto a construir hasta yo y el banco me da el si con los ojos cerraos...
0 K 8
zogo #5 zogo
Porque todos sabemos que si se bajan los impuestos, inmediatamente bajan los precios de los productos.

Ya lo vimos con los alimentos por la guerra de ucrania y ahora con los combustibles.
1 K 20
Thornton #4 Thornton
#0 muro de pago
0 K 16
#11 NoMeVeas
Que guay, como los números magicos del capital dicen que no es rentable, tocará dormir en el suelo.

Que sistema mas maravilloso esta puta mierda genocida distopica repleta de hijos de la gran puta satánicos que la defienden.
0 K 9

menéame