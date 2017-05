Constituyente en marcha

La realidad política venezolana cambió, gústenos o no nos guste: estamos en proceso constituyente, a partir del decreto presidencial en Consejo de Ministros, que convocó a Asamblea Nacional Constituyente (ANC). El proceso constituyente convocado por el presidente Nicolás Maduro con base en los artículos 347 y 348 de la Constitución vigente (1999), es un hecho, está con nosotros y es irreversible. La discusión no es si estamos o no de acuerdo con la ANC. El proceso constituyente está en marcha constitucionalmente.