Constitutional Money

En los principios de la época colonial de América, antes de la Revolución Americana, había un desorden muy grande en cuánto a la economía. Inglaterra no conseguía instaurar una moneda sólida, y el resultado era que se recurría a menudo al dinero de papel, “pagarés”, como curso legal. Al ser dinero “fiat”, que no se podía cambiar por monedas de oro o plata, su valor depreciaba. En nueve estados que utilizaban estos pagarés, hubo muchos juicios por la depreciación, ya que se pretendía pagar deudas privadas con un “dinero” cuyo valor no era nada.