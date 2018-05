Un consorcio chino lanza una OPA sobre la eléctrica portuguesa EDP [pt]

Un consorcio chino que incluye a China Three Gorges está preparando el lanzamiento de una oferta pública de adquisición (OPA) sobre EDP, avanza este viernes. El ECO ha confirmado esta información, pero aún no está seguro de que el anuncio formal al mercado se haga todavía este viernes, mientras que el EDP no comenta esta información. La información del semanario viene a confirmar una posibilidad que ya se admite en el mercado hace unas semanas.