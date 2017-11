Consideraciones sobre el decoro y el arte de vestirse

Balzac afirmó que quien no veía en la vestimenta nada más que la moda era un idiota. Antes que él, Erasmo ya había observado que el vestido era el «cuerpo del cuerpo», por el que era posible «deducir la traza del espíritu»: ningún hombre es un «hombre entero» si no está «bien compuesto en alma, en cuerpo, en acciones y en vestimenta». No obstante, a pesar de estos avisos, los historiadores han otorgado escasa importancia a las ropas y su trascendencia simbólica para tratar de desentrañar la relación entre vestimenta y códigos de relación social