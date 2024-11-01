Conservas del Cantábrico: Tradición y Sabor de Santoña

Descubre la rica tradición de las conservas del Cantábrico con Conservas Hoya, una empresa ubicada en Santoña, Cantabria. Ofrecen una variedad de productos de alta calidad, como las renombradas anchoas de Santoña y el exquisito bonito del norte. Elaborados con métodos tradicionales y sostenibles, sus productos destacan por su frescura y sabor auténtico. ¡Conoce más sobre su proceso de elaboración y deleita tu paladar con lo mejor del mar Cantábrico!