Los conservadores ingleses no pudieron alcanzar una histórica mayoría en el condado de Northumberland porque, en el sorteo para resolver el empate en votos ciudadanos que se dio en el último distrito mediante el método de la pajita más larga, la rival liberal-demócrata sacó la pajita más larga. Los tories, si no lo hubiese impedido la pajita, hubiesen conseguido una mayoría en el condado que no alcanzaban desde los años ochenta del siglo XX.