Casos como el del actor y director Aziz Ansari, que ha sido acusado recientemente de abuso sexual por no haber entendido las supuestas señales verbales y no verbales que le mandó una chica con la que tuvo una relación esporádica, ha hecho que se empiece a poner en duda si realmente basta con el “no es no”, ya que al parecer en su caso la chica no dijo “no” explícitamente, pero debería de haberle quedado claro por el contexto.