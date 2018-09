Consejos para ser un buen columnista de opinión y no un cuñado

«Las opiniones son como los culos. Todo el mundo tiene uno», afirmaba Clint Eastwood en una de las películas de Harry «el sucio». Sin embargo, no a todas las opiniones se les presta la misma atención. Mientras que algunas nacen y mueren en la barra del bar, otras consiguen salir de ese hábitat e influir en la opinión pública a través de las columnas de opinión de los medios de comunicación. Para que ello sea posible, esas opiniones deben cumplir con una serie de condiciones que el columnista de The New York Times Bret Stephens explica así: