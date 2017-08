Consejos para evitar recibir publicidad no deseada

En este apartado web dedicado a la publicidad no deseada, la AEPD da consejos como evitar dar el consentimiento, retirarlo si ya se ha dado o ejercer el derecho de oposición o cancelación ante la empresa. La web también recoge qué pasos se deben seguir para que los datos personales no aparezcan en las guías de teléfono o, aunque aparezcan, no sean utilizados para enviar publicidad. Además, la Agencia recomienda que, si después de ejercer estos derechos se sigue recibiendo publicidad no deseada, se presente una reclamación.