El Consejo de Transparencia pide explicaciones a Sanidad por no hacer público el listado de asesores

El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG), considera que no hacer público el listado de miembros no incumple la Ley de Transparencia sobre publicidad activa, pero que sí podría vulnerar la Ley de Salud Pública. Aún así, el Ministerio de Sanidad sí deberá explicar al Consejo de Transparencia por qué no está publicando el listado de miembros de este equipo cuando la Ley General de Salud Pública indica que "será pública la composición de los comités o grupos que evalúen acciones o realicen recomendaciones de salud pública".