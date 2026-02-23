edición general
El Consejo de Ministros aprobará limitar al 35 por ciento la publicidad institucional en medios de comunicación

El Ejecutivo de Pedro Sánchez quiere seguir avanzando en el refuerzo de la transparencia y este martes aprobará una limitación al 35% la publicidad institucional en los medios de comunicación. Será una de las decisiones que adopte esta semana el Consejo de Ministros, según han confirmado a TVE fuentes del Ministerio de Transformación Digital y Función Pública. Esta medida se incluye en en el anteproyecto de Ley de Publicidad del Sector Público y es una de las 31 reformas planteadas por el Plan de Acción por la Democracia impulsado en septiembre

HeilHynkel #1 HeilHynkel
La censura woke al pesebrismo derechoso. xD xD xD
eltoloco #3 eltoloco *
Ya nos podemos imaginar la reacción de panfletos estilo Ok Cagarro, que dependen al 120% de la financiación Pepetarra.
aggelos #4 aggelos
creo que es insuficiente, pero es un buen paso.
#2 veratus_62d669b4227f8
Cero tendriía que ser, que para eso existen medios de comunicación públicos, amen de que la publicidad institucional la mayoría de las veces da información totalmente irrelevante o para autobombo.
