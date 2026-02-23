El Consejo de Ministros aprobará limitar al 35 por ciento la publicidad institucional en medios de comunicación

El Ejecutivo de Pedro Sánchez quiere seguir avanzando en el refuerzo de la transparencia y este martes aprobará una limitación al 35% la publicidad institucional en los medios de comunicación. Será una de las decisiones que adopte esta semana el Consejo de Ministros, según han confirmado a TVE fuentes del Ministerio de Transformación Digital y Función Pública. Esta medida se incluye en en el anteproyecto de Ley de Publicidad del Sector Público y es una de las 31 reformas planteadas por el Plan de Acción por la Democracia impulsado en septiembre