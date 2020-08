El consejo de Macri a Alberto Fernández para enfrentar la pandemia: "Que se mueran los que tengan que morirse"

El presidente argentino Alberto Fernández contó que al día siguiente que decretó la cuarentena recibió un llamado de Macri, que dijo que no estaba de acuerdo con la decisión. El exmandatario le aconsejó que dejara que murieran los que tenían que morir, pero que no frenara la economía porque eso era lo más importante. Fernández lo escuchó y respondió "yo no pienso igual que vos, pero ya está, dejémoslo así". "Macri cree eso y actúa en consecuencia. Para mí la política es cuidar a la gente, la salud y preservar el trabajo", afirmó el presidente.