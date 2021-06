La Consejería de Educación instó al IES Anaga a prohibir los escotes y el top

El servicio de inspección de la Consejería de Educación recomendó al Consejo Escolar del IES Anaga que prohibiera el uso del top en su normativa, tras haber expulsado de clase a una niña de catorce años por llevar uno puesto. La norma no prohibía expresamente el top, se creó con el fin de impedirlo y tras haber apercibido a la alumna. "No está permitido el uso de tops donde quede parte del cuerpo al descubierto y escotes pronunciados, ropa con transparencias, así como shorts por encima del medio muslo, cholas de playa, etc.".