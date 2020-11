¿Es la consciencia un campo electromagnético generado por el cerebro?

Según un estudio recién publicado en Neuroscience of Consciousness, nuestra consciencia no es más que un campo energético generado por el cerebro. Johnjoe McFadden, profesor de Genética Molecular de la Universidad de Surrey cree, en efecto, que es la energía electromagnética cerebral lo que nos confiere nuestra capacidad de ser conscientes y de pensar. La teoría podría allanar el camino hacia el desarrollo de una Inteligencia Artificial realmente consciente, on robots que tengan una plena capacidad de pensamiento y de evaluación de su entorno.